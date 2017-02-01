«Зенит» объявил о трансфере футболиста «Челси» Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Зените». Контракт с 32-летним сербским футболистом рассчитан на два с половиной года с возможностью продления еще на один сезон