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Футбол «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Ливерпуль»
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Месси потерял статус самого дорогого футболиста мира
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал ежегодный список самых дорогих футболистов мира. Его возглавил форвард «Барселоны» Неймар
Футбол 18:05
Мутко заявил о попытке очернить всю сборную России Вице-премьер Виталий Мутко считает, что возможные ошибки в докладе Ричарда Макларена доказывают существование попытки очернить всю сборную России Другие 15:21
«Спартак» объявил о переходе Александра Самедова Московский «Спартак» подписал контракт с полузащитником сборной России Александром Самедовым. Контракт вступит в силу 18 января Футбол 13:09
Главный тренер «Спартака» рассказал об отношениях с Леонидом Федуном
Тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не выдвигал ультиматумов владельцу команды Леониду Федуну и не угрожал подать в отставку. Об этом итальянец рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу»
Футбол 12:48
«Севилья» прервала рекордную серию «Реала» Матч «Севилья» - «Реал», который состоялся в 18-м туре чемпионата Испании, закончился победой хозяев. Таким образом, рекордная серия «Реала» прервалась на 41-м матче Футбол 10:52
Ибрагимович принес «МЮ» ничью в матче с «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Ливерпулем». Матч завершился со счетом 1:1 Футбол 15 янв, 21:25
Адвокат российского лыжника Легкова нашел ошибки в докладе Макларена
В докладе независимой комиссии WADA Ричарда Макларена есть ошибки, которые позволят оправдать российского лыжника Александра Легкова. Такое мнение высказал адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн
Другие 15 янв, 15:50
Хосеп Гвардиола потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере «Манчестер Сити» в 21-м туре чемпионата Англии проиграл «Эвертону» со счетом 0:4. Поражение стало самым крупным в тренерской карьере наставника «Сити» Хосепа Гвардиолы Футбол 15 янв, 19:05
Более 170 биатлонистов потребовали действий по докладу Макларена Участники этапа Кубка мира по биатлону подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием принять меры в борьбе с допингом. Поводом для письма стал доклад комиссии Ричарда Макларена Биатлон 15 янв, 13:51
Шведский боксер отправил в нокдаун судью во время титульного боя
Шведский боксер Баду Джек ненамеренно ударил судью в объединительном бое за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF
Единоборства 15 янв, 13:11
Нападающий «Милана» прибыл на медосмотр в «Спартак» Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к подписанию контракта со «Спартаком». Соглашение будет подписано после того, как бразилец пройдет медосмотр в московском клубе Футбол 15 янв, 11:32
Игроки «Челси» попросили нападающего клуба извиниться перед тренером Партнеры по «Челси» попросили нападающего клуба Диего Косту извиниться перед главным тренером Антонио Конте и отказаться от трансфера в Китай нынешней зимой Футбол 14 янв, 20:50
Капитан донецкого «Шахтера» отказался от перехода в «Барселону»
Капитан «Шахтера» Дарио Срна, переговоры с которым вела «Барселона», заявил, что не покинет донецкий клуб во время зимнего трансферного окна
Футбол 14 янв, 18:41
Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар» Россиянин Сергей Карякин выиграл общий зачет ралли-рейда «Дакар» в классе квадроциклов. Он показал лучшее время по итогам 12 этапов Другие 14 янв, 15:18
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32
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17
28
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17
27
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50
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