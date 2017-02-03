«МегаФон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу в 2018 году «МегаФон» выиграл объявленный дочкой «Ростеха» тендер на предоставление сервисов и услуг связи в ходе чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Сумма контракта составила почти 4,3 млрд руб.