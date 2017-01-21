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Футбол «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Ливерпуль»
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Международный союз биатлонистов сообщил о полном оправдании 22 россиян
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что под расследованием экспертной комиссии остаются семеро российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга
Биатлон 21 янв, 23:00
Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью со «Сток Сити» — 1:1. Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ» Футбол 21 янв, 20:39
Российские биатлонисты показали в эстафете худший результат в сезоне Мужская сборная России заняла третье место в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Победу одержали немцы Биатлон 21 янв, 19:23
Мутко назвал трансфер «Зенита» угрожающим имиджу российского футбола
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что трансфер французского полузащитника Йоана Молло из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит» может сказаться на имидже российского футбола
Футбол 21 янв, 18:26
Российская биатлонистка объяснила потерю лидерства на этапе Кубка мира Россиянка Татьяна Акимова, финишировавшая 16-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце, объяснила неудачу проблемами при стрельбе из положения стоя Биатлон 21 янв, 17:29
«Зенит» начал переговоры с футболистом миланского «Интера» Защитник миланского «Интера» Андреа Раноккья может во время зимнего перерыва в чемпионате России пополнить состав «Зенита» Футбол 21 янв, 12:41
ОКР прокомментировал решение россиян выступать под нейтральным флагом
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поддержал решение ряда российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом
Другие 21 янв, 13:35
Президент ЦСКА приобрел 49% структуры «Ростеха» Евгений Гинер приобрел 49% структуры «Ростеха», которая займется строительством ТЭС в Иране. Сумма сделки не раскрывается Футбол 21 янв, 11:18
Российская легкоатлетка рассказала о давлении со стороны WADA Российская бегунья Анастасия Баздырева, дисквалифицированная за употребление допинга, рассказала о фильме телеканала ARD о допинге в России. Премьера фильма состоится в выходные Другие 20 янв, 22:36
Антон Шипулин одержал первую победу в сезоне
Россиянин Антон Шипулин одержал первую победу в нынешнем сезоне. Биатлонист победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве
Биатлон 20 янв, 18:22
СМИ анонсировали уход из «Зенита» пяти-шести футболистов «Зенит» во время зимней трансферной кампании планирует расстаться с несколькими футболистами. В том числе клуб не рассчитывает на игроков сборной России Александра Рязанцева и Павла Могилевца Футбол 20 янв, 18:05
Минспорт поддержал решение Шубенкова выступать под нейтральным флагом Министр спорта России Павел Колобков призвал прекратить критику российского легкоатлета Сергея Шубенкова, который подал заявку на выступление под нейтральным флагом. Колобков заявил, что обвиняющие Шубенкова не знают, что такое патриотизм Другие 20 янв, 15:37
«Реал» продаст Криштиану Роналду до завершения контракта
Мадридский «Реал» продаст Криштиану Роналду одному из китайских клубов до 2019 года. Португалец не отработает свой контракт с мадридским клубом до конца
Футбол 20 янв, 13:21
«Барселона» впервые за 10 лет выиграла в Сан-Себастьяне «Барселона» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании выиграла у «Реала Сосьедад» со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 26 января Футбол 20 янв, 12:55
Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет Рефери Континентальной хоккейной лиги Рафаэль Кадыров скончался на 48-м году жизни. Причиной смерти стала опухоль мозга Хоккей 20 янв, 10:44
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17
28
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27
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