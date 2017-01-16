Более 170 биатлонистов потребовали действий по докладу Макларена Участники этапа Кубка мира по биатлону подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием принять меры в борьбе с допингом. Поводом для письма стал доклад комиссии Ричарда Макларена