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Футбол «Манчестер Юнайтед» ─ : ─ 15 янв, 19:00 мск «Ливерпуль»
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ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Криштиану Роналду стал первым обладателем приза лучшему игроку мира по версии ФИФА. Федерация впервые за шесть лет определила лучшего футболиста планеты самостоятельно
Футбол 22:01
Глава «КамАЗа» обвинил организаторов «Дакара» в желании убрать россиян Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин считает, что организаторы гонки «Дакар» намеренно меняют технические требования с тем, чтобы российская команда потеряла лидирующие позиции Другие 21:01
Стоимость «Зенит Арены» выросла еще на 2 млрд руб. «Метрострой», подрядчик стадиона «Крестовский» («Зенит Арена»), заключил с властями Петербурга новый контракт — на приведение стадиона в соответствие с требованиями силовых ведомств. Сумма контракта составила 2 млрд руб. Футбол 19:07
«Барселона» объяснила отказ от участия в награждении лучшего игрока ФИФА
Футболисты «Барселоны» не примут участие в торжественной церемонии, на которой будет объявлено имя лучшего игрока мира по версии ФИФА, а также названа символическая сборная сезона. На призы номинированы несколько футболистов каталонского клуба
Футбол 17:59
«Зенит» купит французского полузащитника за €3 млн Санкт-петербургский «Зенит» близок к заключению контракта с французским футболистом Йоаном Молло. Соглашение будет подписано по окончании медкомиссии Футбол 14:58
Роман Широков получил предложение от клуба премьер-лиги Бывший капитан сборной России Роман Широков может возобновить карьеру. «Урал» объявил о готовности заключить контракт с полузащитником Футбол 12:01
СМИ сообщили об изменении формата чемпионата мира по футболу
С 2026 года в финальную часть чемпионата мира по футболу будут выходить 48 команд. Об изменении формата будет официально объявлено в ближайшее время
Футбол 11:04
Футболист «Краснодара» договорился о переходе в шотландский «Селтик» Ивуарийский полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси продолжит карьеру в шотландском «Селтике». О трансфере будет официально объявлено в понедельник, 9 января Футбол 8 янв, 21:18
Лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневку «Тур де Ски» Россиянин Сергей Устюгов впервые в карьере стал победителем общего зачета лыжной многодневки «Тур де Ски». Он финишировал первым на горе Альпе-де-Чермис Другие 8 янв, 18:20
Федерация бобслея и скелетона отменила дисквалификацию четырех россиян
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с российских скелетонистов Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылициной и Александра Третьякова
Другие 8 янв, 17:13
ОКР ответил на призыв UKAD отстранить сборную России от Олимпиады-2018 Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018 не входит в компетенцию главы Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвида Кенворти Другие 8 янв, 15:37
Несколько английских клубов объявили о намерении купить игрока «Спартака» Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в Англии. Помимо «Ливерпуля» в его приобретении заинтересованы еще несколько клубов премьер-лиги Футбол 8 янв, 12:28
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
Глава антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти заявил, что из-за скандала с употреблением допинга российскими спортсменами сборную необходимо отстранить от зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее
Другие 8 янв, 11:00
Бывший футболист ЦСКА впервые оформил дубль в составе чемпиона Англии Действующий чемпион Англии «Лестер» на выезде в матче 1/32 финала Кубка страны переиграл «Эвертон» со счетом 2:1. Оба мяча в составе гостей забил бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса Футбол 7 янв, 23:03
«Реал» повторил рекорд «Барселоны» в матче чемпионата Испании Мадридский «Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании дома разгромил «Гранаду» со счетом 5:0. Хозяева повторили рекорд «Барселоны», проведя 39-ю игру подряд во всех турнирах без поражений Футбол 7 янв, 21:15
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О
1 Спартак
17
40
2 Зенит
17
35
3 ЦСКА
17
32
4 Терек
17
28
5 Краснодар
17
28
6 Амкар
17
27
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37
62.2
3 Нью-Йорк
37
45.9
4 Филадельфия
35
28.6
5 Бруклин
36
22.2
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1 СКА
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109
2 ЦСКА
48
108
3 Торпедо
47
89
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48
85
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48
83
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