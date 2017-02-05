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Футбол Чемпионат Англии. 24-й тур «Челси» 3:1 «Арсенал»
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Лента новостей 0:57 МСК
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Камерун выиграл чемпионат Африки и сыграет на Кубке конфедераций
Сборная Камеруна стала обладателем Кубка африканских наций 2017 года. В финале камерунцы обыграли сборную Египта
Футбол 00:14
«Манчестер Юнайтед» разгромил чемпиона Англии «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре домашнего первенства разгромил «Лестер» со счетом 3:0. Лучшим игроком матча стал Генрих Мхитарян, который забил гол и сделал результативную передачу Футбол 5 фев, 23:20
Александра Поветкина исключили из рейтингов WBC Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Исключение последовало после того, как положительный результат дала вторая проба россиянина Единоборства 5 фев, 20:34
Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»
Полузащитник сборной России Игорь Денисов подписал соглашение с московским «Локомотивом». Ранее он выступал за эту команду на правах аренды
Футбол 5 фев, 20:14
Моуринью признал поражение в борьбе за чемпионство в Англии Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признал, что его команда не будет бороться за титул чемпиона Англии в этом сезоне. Португалец объяснил неспособность конкурировать с другими командами отсутствием в «МЮ» игроков «с психологией победителя» Футбол 5 фев, 16:36
Антонио Конте получит €400 млн на трансферы в случае перехода в «Интер» Китайские владельцы «Интера» предложили тренеру «Челси» Антонио Конте зарплату в €15 млн за сезон. Миланский клуб готов заключить с итальянцем четырехлетний контракт Футбол 5 фев, 14:52
Лионель Месси побил клубный рекорд «Барселоны»
Аргентинский нападающий Лионель Месси забил со штрафного в матче против «Атлетика». В этом матче Месси побил клубный рекорд «Барселоны» по количеству голов, забитых со штрафных
Футбол 5 фев, 12:28
Российская олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами россиянка Наталья Антюх заявила, что больше не планирует участвовать в соревнованиях Другие 4 фев, 22:07
Бывший футболист «Локомотива» забил свой первый гол в чемпионате Англии «Халл Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии дома переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Один из голов забил бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ньяссе Футбол 4 фев, 20:49
«Челси» победил «Арсенал» в лондонском дерби
«Челси» дома победил «Арсенал» в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1. Гости ушли от крупного поражения в компенсированное арбитром время
Футбол 4 фев, 17:32
Российские лыжники одержали вторую победу подряд на этапе Кубка мира Россиянин Петр Седов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане. Накануне в спринте победил другой россиянин Глеб Ретивых Другие 4 фев, 13:34
Российский теннисист отказался доигрывать матч Кубка Дэвиса Россиянин Даниил Медведев в четвертом сете из-за травмы отказался от продолжения матча против серба Новака Джоковича в рамках 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса Теннис 4 фев, 11:49
«Зенит» потерпел первое поражение в межсезонье
Петербургский «Зенит» в контрольном матче в рамках второго тренировочного сбора потерпел поражение от пражской «Спарты». Встреча состоялась на стадионе «Гильермо Амор» в испанском Бенидорме
Футбол 3 фев, 22:11
Капитан «Металлурга» установил четвертый рекорд за сезон в КХЛ Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне чемпионата России. Ранее по ходу сезона он побил еще три рекорда Хоккей 3 фев, 21:00
«МегаФон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу в 2018 году «МегаФон» выиграл объявленный дочкой «Ростеха» тендер на предоставление сервисов и услуг связи в ходе чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Сумма контракта составила почти 4,3 млрд руб. Футбол 3 фев, 18:00
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М
О
1 Спартак
17
40
2 Зенит
17
35
3 ЦСКА
17
32
4 Терек
17
28
5 Краснодар
17
28
6 Амкар
17
27
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И
%
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1 Бостон
51
64.7
2 Торонто
52
59.6
3 Нью-Йорк
52
42.3
4 Филадельфия
50
36
5 Бруклин
51
17.6
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О
Запад
1 СКА
57
131
2 ЦСКА
57
128
3 Локомотив
57
104
4 Динамо Москва
57
104
5 Торпедо
56
102
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