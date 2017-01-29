Россияне выиграли золото и серебро в гонке чемпионата Европы по биатлону Александр Логинов и Евгений Гараничев сделали золотой дубль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону. Сборная России завоевала на первенстве уже девять медалей