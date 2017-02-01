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Футбол Чемпионат Англии. 23-й тур «Ливерпуль» 1:1 «Челси»
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Агент Николаса Ломбертса обвинил главного тренера «Зенита» в обмане
Сантош Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу не выполнил обещание отпустить футболиста в другую команду
Футбол 21:27
Футболист сборной Украины пропустит полгода из-за испанских болельщиков Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля, в последний день зимнего трансферного окна перешедший на правах аренды в «Райо Вальекано», не сможет выступать за команду из юго-восточного района Мадрида и вынужден будет пропустить полгода Футбол 20:07
«Зенит» объявил о трансфере футболиста «Челси» Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Зените». Контракт с 32-летним сербским футболистом рассчитан на два с половиной года с возможностью продления еще на один сезон Футбол 17:00
Отбывшие дисквалификацию биатлонисты вошли в состав сборной России на ЧМ
Александр Логинов и Ирина Старых, отбывшие дисквалификацию за употребление допинга, вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет 9–19 февраля в Хохфильцене
Биатлон 17:35
Сборная России объявила состав на Шведские хоккейные игры Тренерский штаб национальной сборной России назвал состав команды на Шведские хоккейные игры — третий этап Евротура нынешнего сезона Хоккей 14:28
Россию лишили двадцатой олимпийской медали после перепроверки допинг-проб Сборная России лишилась серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в эстафете 4х400 метров среди женщин. Ранее по итогам перепроверки проб МОК отнял у России 19 наград, завоеванных в 2008 и 2012 годах Другие 12:40
Футболист «Зенита» перешел во французский клуб
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо». Французский клуб арендовал 20-летнего сербского защитника до конца сезона
Футбол 12:01
«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Челси» «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1 Футбол 01:09
Российские спортсмены оставили себе олимпийские медали вопреки указу МОК Российские спортсмены не вернули олимпийские медали, несмотря на указание Международного олимпийского комитета. Речь идет о медалях, завоеванных на Олимпиадах 2008 и 2012 годов Другие 31 янв, 21:21
Фуркад назвал дисквалификацию главным трофеем российского биатлониста
Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал дисквалификацию на два года одним из лучших трофеев россиянина Александра Логинова. Соответствующую запись он оставил в официальном блоге Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram
Биатлон 31 янв, 20:08
НАК рассказал о предотвращении терактов в Москве на ЧМ по хоккею Замглавы НАКа рассказал о ликвидации лидера «Исламского государства» (организация признана террористической на территории России) на Северном Кавказе, задержании группы, планировавшей серию терактов на ЧМ по хоккею в Москве, и других операциях спецслужб Хоккей 31 янв, 19:17
Футболист ЦСКА перешел в испанский клуб Форвард ЦСКА Ласина Траоре проведет остаток сезона в хихонском «Спортинге». Игрок будет выступать на правах аренды Футбол 31 янв, 15:32
Федерация бобслея России дисквалифицировала победителя Олимпиады в Сочи
Федерация бобслея России объявила о четырехлетней дисквалификации олимпийского чемпиона и чемпиона мира Дмитрия Труненкова. Причиной наказания стало употребление допинга
Другие 31 янв, 14:19
СМИ назвали условия контракта игрока «Челси» с «Зенитом» Бранислав Иванович до закрытия трансферного окна подпишет контракт с «Зенитом». Стороны уже согласовали условия Футбол 31 янв, 12:36
Россиян не допустят к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018 Другие 31 янв, 11:07
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М
О
1 Спартак
17
40
2 Зенит
17
35
3 ЦСКА
17
32
4 Терек
17
28
5 Краснодар
17
28
6 Амкар
17
27
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%
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48
62.5
2 Торонто
49
61.2
3 Нью-Йорк
50
42
4 Филадельфия
47
38.3
5 Бруклин
48
18.8
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О
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1 СКА
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130
2 ЦСКА
56
125
3 Торпедо
56
102
4 Локомотив
56
101
5 Динамо Москва
56
101
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