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Футбол Чемпионат Англии. 24-й тур «Челси» ─ : ─ 15:30 мск «Арсенал»
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«Зенит» потерпел первое поражение в межсезонье
Петербургский «Зенит» в контрольном матче в рамках второго тренировочного сбора потерпел поражение от пражской «Спарты». Встреча состоялась на стадионе «Гильермо Амор» в испанском Бенидорме
Футбол 3 фев, 22:11
Капитан «Металлурга» установил четвертый рекорд за сезон в КХЛ Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне чемпионата России. Ранее по ходу сезона он побил еще три рекорда Хоккей 3 фев, 21:00
«МегаФон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу в 2018 году «МегаФон» выиграл объявленный дочкой «Ростеха» тендер на предоставление сервисов и услуг связи в ходе чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Сумма контракта составила почти 4,3 млрд руб. Футбол 3 фев, 18:00
Немецкий велогонщик потребовал дисквалифицировать ударившего его украинца
Немецкий велогонщик из команд​ы Quick-Step Floors Марсель Киттель требует дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко, ударившего его во время третьего этапа гонки «Тур Дубая». Об этом сообщает Cyclingnews
Другие 3 фев, 16:30
Лучший бомбардир чемпионата Англии принял предложение китайского клуба Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста, лидирующий в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии, летом продолжит карьеру в одном из китайских клубов Футбол 3 фев, 14:48
Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену Другие 3 фев, 13:01
Украинского велогонщика сняли с «Тура Дубая» за удар лидера гонки
Украинского велогонщика Андрея Гривко, выступающего за команду Astana, сняли с многодневной гонки «Тур Дубая» за то, что он ударил немца Марселя Киттеля (команда Quick-Step Floors) во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает Cyclingnews
Другие 3 фев, 12:40
Футболист «Зенита» подписал контракт с «Анжи» Нападающий петербургского «Зенита» Павел Долгов перешел в махачкалинский «Анжи». Контракт подписан сроком на два с половиной года Футбол 3 фев, 12:03
Михаил Куснирович назвал условия Олимпийского комитета неадекватными За право экипировать российских спортсменов Олимпийский комитет запросил с группы Bosco di Ciliegi 650 млн руб. в год. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович Другие 3 фев, 10:54
Россия заняла второе место по числу подозрительных матчей в 2016 году
Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) в 2016 году зафиксировала в России девять подозрительных исходов спортивных соревнований
Футбол 2 фев, 22:09
Воспитанника «Спартака» назначили новым капитаном «Зенита» Новым капитаном петербургского «Зенита» назначен нападающий Артем Дзюба, до 2015 года выступавший за московский «Спартак» Футбол 2 фев, 21:03
Российских олимпийцев будет экипировать компания дочери «завхоза» ФСБ У Олимпийского комитета России сменился лицензиат. Вместо Bosco Михаила Куснировича экипировку для олимпийцев будет производить компания ZA Sport. Контракт с ней обещают подписать в ближайшее время Другие 2 фев, 17:44
Лучший бомбардир в истории «Челси» объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Англии, лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард объявил о завершении футбольной карьеры
Футбол 2 фев, 16:20
СМИ назвали имя нового главного тренера «Локомотива» Новым главным тренером московского «Локомотива» летом 2017 года станет Курбан Бердыев, ныне занимающий пост вице-президента и тренера «Ростова» Футбол 2 фев, 15:11
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с лучшим бомбардиром Евро-2016 Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Трансфер запланирован на летнее трансферное окно Футбол 2 фев, 14:00
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32
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17
28
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17
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