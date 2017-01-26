Сестры Уильямс в девятый раз разыграют титул на турнире «Большого шлема» В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде сыграют сестры Винус и Серена Уильямс. Для них это девятая встреча в решающих матчах турниров «Большого шлема»