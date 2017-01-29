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Футбол Чемпионат Англии. 23-й тур «Ливерпуль» ─ : ─ 31 янв, 23:00 мск «Челси»
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Футболист ЦСКА подпишет контракт с турецким клубом
Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк заявил, что вторую половину сезона футболист проведет в турецком «Бешикташе»
Футбол 29 янв, 20:22
Россия победила в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону Последний день чемпионата Европы по биатлону, который в воскресенье завершился в польском городе Душники-Здруй, принес сборной России два золота в смешанных эстафетах Биатлон 29 янв, 18:00
Роджер Федерер побил рекорд на Открытом чемпионате Австралии Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, переиграв в пяти сетах Рафаэля Надаля из Испании Теннис 29 янв, 16:21
«МЮ» согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить лучшего бомбардира в истории клуба Уэйна Руни в китайский клуб. Трансфер может состояться в феврале
Футбол 29 янв, 14:32
Российский тренер возглавит сборную Белоруссии по футболу Новым главным тренером сборной Белоруссии по футболу станет российский специалист Николай Писарев, ранее возглавлявший молодежную сборную России Футбол 29 янв, 12:05
Английский клуб предложил за футболиста «Зенита» €5,9 млн Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». Английский клуб предложил за бельгийского футболиста €5,9 млн Футбол 29 янв, 11:03
Российские фигуристы завоевали медали во всех видах на чемпионате Европы
Российский фигурист Максим Ковтун завоевал серебряную медаль на чемпионате по фигурному катанию. Он уступил только испанцу Хавьеру Фернандесу
Другие 29 янв, 00:01
ЦСКА подписал контракт со своим бывшим нападающим Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Аароном Оланаре, который уже выступал ранее за армейцев Футбол 28 янв, 20:27
Российские фигуристы завоевали четвертую медаль на чемпионате Европы Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими на чемпионате Европы по фигурному катанию. Медаль стала четвертой для российской команды Другие 28 янв, 20:04
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч чемпионата России по волейболу
Игроки волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар) отказались выйти на матч чемпионата России по волейболу против «Енисея». Волейболисты объявили, что таким образом протестуют против финансовых проблем клуба
Другие 28 янв, 19:08
«Локомотив» подписал первого новичка зимней трансферной кампании Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Игрок уже прошел медкомиссию Футбол 28 янв, 18:23
Моуринью назвал причины неудачного выступления «МЮ» в чемпионате Англии Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команде будет очень непросто улучшить турнирное положение в чемпионате Англии. Сейчас команда идет на шестом месте Футбол 28 янв, 16:20
«Зенит» получил отказ в продаже игрока сборной Голландии
Голландский клуб ПСВ отклонил предложение «Зенита» о продаже полузащитника Дэйви Преппера. Санкт-петербургский клуб был готов заплатить за игрока €14 млн
Футбол 28 янв, 14:26
Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф на турнирах «Большого Шлема» Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии. Для нее победа в серии «Большого Шлема» стала рекордной, 23-й Теннис 28 янв, 13:26
Россияне выиграли золото и серебро в гонке чемпионата Европы по биатлону Александр Логинов и Евгений Гараничев сделали золотой дубль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону. Сборная России завоевала на первенстве уже девять медалей Биатлон 28 янв, 12:55
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17
35
3 ЦСКА
17
32
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17
28
5 Краснодар
17
28
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17
27
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