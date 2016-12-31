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«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» в последнем матче года в Англии
«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в 19-м туре чемпионата Англии. В том же туре «Челси» улучшил клубный рекорд
Футбол 31 дек 2016, 22:46
Бой Расула Мирзаева перенесут из-за ранения спортсмена Бой MMA между Расулом Мирзаевым и американским спортсменом Леваном Макашвили будет перенесен после нападения на российского бойца. Точный срок боя пока неизвестен Единоборства 31 дек 2016, 21:05
Валлийский футбольный клуб побил мировой рекорд «Аякса» Чемпион Уэльса «Нью Сейнтс» установил новый мировой рекорд по количеству побед подряд. Победа над «Цефн Друидс» стала для клуба 27-й подряд в домашнем чемпионате Футбол 31 дек 2016, 20:55
МОК анонсировал новые санкции против России в 2017 году
МОК примет меры в 2017 году после изучения доклада Ричарда Макларена. Глава МОК Томас Бах назвал данные этого доклада «шокирующими»
Другие 31 дек 2016, 15:29
Карлсен досрочно ушел с церемонии награждения чемпионата мира по блицу Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не дождался конца церемонии награждения на первенстве мира по блицу. Первенствовал на турнире россиянин Сергей Карякин, норвежец занял второе место Другие 31 дек 2016, 14:24
СМИ сообщили о дисквалификации российского победителя Олимпиады в Сочи Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от участия в соревнованиях олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова. Он дисквалифицирован на основании доклада комиссии Ричарда Макларена Другие 31 дек 2016, 11:44
В Москве после нападения госпитализировали бойца ММА Расула Мирзаева
В Москве госпитализировали бойца смешанных боевых искусств (ММА — Mixed Martial Arts) Расула Мирзаева после того, как на него было совершено нападение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Единоборства 31 дек 2016, 11:50
СМИ сообщили о возможном лишении фигуристки Сотниковой золота Сочи-2014 Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золота Олимпиады в Сочи. Ее имя есть в докладе комиссии Ричарда Макларена и она обвиняется в манипуляции с допинг-пробами во время Игр Другие 30 дек 2016, 22:57
Россиянин Карякин обошел Карлсена и стал чемпионом мира по блицу Россиянин Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу, который завершился в Дохе. В последнем туре он опередил норвежца Магнуса Карлсена Другие 30 дек 2016, 19:15
Футболист «Краснодара» стал одноклубником Халка
Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о продаже полузащитника Одила Ахмедова. Игрок сборной Узбекистана продолжит карьеру в китайской команде «Шанхай Теллэйс»
Футбол 30 дек 2016, 16:06
Четырех российских участников Олимпиады в Сочи отстранили от соревнований Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от участия в соревнованиях четырех российских скелетонистов. Их имена не были названы Другие 30 дек 2016, 14:47
Сергей Семак возглавил «Уфу» «Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Сергея Семака. Он сменил на этом посту Виктора Гончаренко Футбол 30 дек 2016, 12:53
IIHF объяснила запрет на минуту молчания в память о катастрофе Ту-154
Международная федерация хоккея (IIHF ) не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 перед матчем Россия-Канада на молодежном чемпионате мира. С просьбой о минуте молчания к IIHF обратилась российская сборная
Хоккей 30 дек 2016, 13:39
Панарин подписал самый крупный двухлетний контракт в истории НХЛ Российский хоккеист Артемий Панарин заключил новое соглашение с «Чикаго». Контракт будет действовать до окончания сезона 2018/2019 годов Хоккей 30 дек 2016, 11:35
Сборная России проиграла американцам на молодежном чемпионате мира Российские хоккеисты потерпели второе поражение на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд. Они уступили сборной США со счетом 2:3 Хоккей 30 дек 2016, 10:51
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М
О
1 Спартак
17
40
2 Зенит
17
35
3 ЦСКА
17
32
4 Терек
17
28
5 Краснодар
17
28
6 Амкар
17
27
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И
%
Атлантический дивизион
1 Торонто
32
68.8
2 Бостон
34
58.8
3 Нью-Йорк
33
48.5
4 Бруклин
32
25
5 Филадельфия
32
25
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О
Запад
1 СКА
43
104
2 ЦСКА
45
101
3 Торпедо
44
81
4 Локомотив
44
78
5 Динамо Минск
42
73
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